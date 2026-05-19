Global Sumud Flotilla Israele intercetta imbarcazioni in rotta verso Gaza | il video
La Marina israeliana ha intercettato nelle acque internazionali vicino a Cipro alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che si stavano dirigendo verso Gaza. Le imbarcazioni sono state fermate mentre attraversavano il mare, senza che ci siano state notizie di incidenti o resistenze da parte dei passeggeri. L’intervento è avvenuto in un’area al di fuori delle acque territoriali israeliane, e la flotilla era in viaggio con destinazione Gaza. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di imbarcazioni coinvolte o sui passeggeri a bordo.
La Marina israeliana ha intercettato nelle acque internazionali al largo di Cipro la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Più di 50 navi sono partite dal porto di Marmaris, in Turchia, la scorsa settimana in quella che gli organizzatori hanno descritto come l’ultima tappa del loro viaggio pianificato verso le coste di Gaza. Nelle immagini gli attivisti alzano le mani mentre un’imbarcazione con a bordo truppe israeliane si avvicina. Altri video mostrano le forze israeliane a bordo di motoscafi che si avvicinano e intimano agli attivisti di spostarsi nella parte anteriore dell’imbarcazione. Secondo il localizzatore della Global Sumud Flotilla, almeno 31 imbarcazioni sono state intercettate lunedì sera. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Flotilla, Gaza: Israele intercetta le navi che sbarcano a Creta
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano
Israele non arretra: abbordate le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso GazaCome da pronostico, anche l’ultimo tentativo della Global Sumud Flotilla di forzare il blocco navale israeliano su Gaza è fallito.
Il duro commento di Mentana sul sequestro da parte di Israele degli italiani della Global Sumud Flotilla x.com
Israele sta abbordando in questo momento le barche della Global Sumud Flotilla a largo di Cipro. Ancora una volta in acque internazionali. Ancora una volta un atto criminale di pirateria alle porte dell'Europa. Ancora una volta Netanyahu fa carta straccia del d facebook
Almeno 31 attivisti sono stati feriti durante l'attacco illegale di Israele alla Global Sumud Flotilla, hanno detto gli organizzatori, aggiungendo che i membri dell'equipaggio sono stati soggetti a maltrattamenti per quasi 40 ore. reddit
Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subitoLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subito ... tg24.sky.it
Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproI commando dell’Idf hanno abbordato le imbarcazioni dirette a Gaza. La nuova spedizione era partita la scorsa settimana dalla Turchia ... quotidiano.net