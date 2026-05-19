Global Sumud Flotilla Israele intercetta imbarcazioni in rotta verso Gaza | il video

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana ha intercettato nelle acque internazionali vicino a Cipro alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che si stavano dirigendo verso Gaza. Le imbarcazioni sono state fermate mentre attraversavano il mare, senza che ci siano state notizie di incidenti o resistenze da parte dei passeggeri. L’intervento è avvenuto in un’area al di fuori delle acque territoriali israeliane, e la flotilla era in viaggio con destinazione Gaza. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di imbarcazioni coinvolte o sui passeggeri a bordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Marina israeliana ha intercettato nelle acque internazionali al largo di Cipro la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Più di 50 navi sono partite dal porto di Marmaris, in Turchia, la scorsa settimana in quella che gli organizzatori hanno descritto come l’ultima tappa del loro viaggio pianificato verso le coste di Gaza. Nelle immagini gli attivisti alzano le mani mentre un’imbarcazione con a bordo truppe israeliane si avvicina. Altri video mostrano le forze israeliane a bordo di motoscafi che si avvicinano e intimano agli attivisti di spostarsi nella parte anteriore dell’imbarcazione. Secondo il localizzatore della Global Sumud Flotilla, almeno 31 imbarcazioni sono state intercettate lunedì sera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

global sumud flotilla israele intercetta imbarcazioni in rotta verso gaza il video
© Lapresse.it - Global Sumud Flotilla, Israele intercetta imbarcazioni in rotta verso Gaza: il video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Flotilla, Gaza: Israele intercetta le navi che sbarcano a Creta

Video Flotilla, Gaza: Israele intercetta le navi che sbarcano a Creta

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano

Israele non arretra: abbordate le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso GazaCome da pronostico, anche l’ultimo tentativo della Global Sumud Flotilla di forzare il blocco navale israeliano su Gaza è fallito.

global sumud flotilla global sumud flotilla israeleIsraele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subitoLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subito ... tg24.sky.it

global sumud flotilla global sumud flotilla israeleIsraele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproI commando dell’Idf hanno abbordato le imbarcazioni dirette a Gaza. La nuova spedizione era partita la scorsa settimana dalla Turchia ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web