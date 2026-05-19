Global Sumud Flotilla Israele intercetta imbarcazioni in rotta verso Gaza | il video

La Marina israeliana ha intercettato nelle acque internazionali vicino a Cipro alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che si stavano dirigendo verso Gaza. Le imbarcazioni sono state fermate mentre attraversavano il mare, senza che ci siano state notizie di incidenti o resistenze da parte dei passeggeri. L’intervento è avvenuto in un’area al di fuori delle acque territoriali israeliane, e la flotilla era in viaggio con destinazione Gaza. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di imbarcazioni coinvolte o sui passeggeri a bordo.

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