La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire dalla Sicilia con destinazione Gaza, un'operazione che coinvolge diverse imbarcazioni e attivisti. La missione mira a portare aiuti e a sensibilizzare sull’attuale situazione nel territorio. Tuttavia, il viaggio si confronta con diverse difficoltà, come restrizioni delle autorità marittime e tensioni nelle acque internazionali. Questi sono alcuni dei punti che verranno analizzati nel proseguo della vicenda.

Le guerre, così come le crisi umanitarie, non cessano di esistere quando l’attenzione si sposta su altre questioni quotidiane. A Gaza la guerra non si è mai veramente fermata, anche durante i vari cessate il fuoco. La crisi umanitaria non è rientrata e le persone continuano a morire per mancanza di cibo o cure mediche. La Global Sumud Flotilla, però, malgrado le possibili complicazioni non ha intenzione di fare alcun passo indietro. Circa una sessantina di imbarcazioni italiane e spagnole hanno ufficialmente abbandonato il porto di Augusta, in Sicilia, dirette verso la Grecia e la Turchia: la destinazione ultima è proprio la costa di Gaza. La Global Sumud Flotilla riparte dalla Sicilia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Riparte la Global Sumud Flotilla: dalla Sicilia diretti verso Gaza. Quali sono i punti critici?

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Ripartita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud FlotillaSono circa sessanta le barche, sopratutto a vela, partite domenica dal porto di Augusta, in Sicilia alla volta di Gaza. L'arrivo è previsto nelle prime settimane di maggio, con una breve sosta in Grec ... msn.com

É partita da Augusta la seconda missione della Global Sumud FlottilaPoco dopo le 14, le ultime barche hanno lasciato Augusta completando la fase di partenza della Global Sumud Flotilla italo-spagnola. Una sessantina di imbarcazioni sono salpate dal porto Xiphonio dove ... siracusaoggi.it

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