La carica dei 600 aspiranti consiglieri | chi sono i candidati

Arezzo ha visto la candidatura di sei aspiranti sindaci, con un totale di oltre 600 persone che si sono presentate come aspiranti consiglieri comunali. Sono state presentate diciotto liste, ognuna con un numero variabile di candidati. La competizione si svolge tra i candidati Serena Marinelli, Egiziano Andreani, Vincenzo Ceccarelli, Michele Menchetti, Marcello Comanducci e Marco Donati.

Diciotto liste per sei candidati sindaci con oltre 600 aspiranti consiglieri comunali. Sono questi i numeri di Arezzo dove in lizza per la poltrona di sindaco ci sono: Serena Marinelli, Egiziano Andreani, Vincenzo Ceccarelli, Michele Menchetti, Marcello Comanducci e Marco Donati.A questo link. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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