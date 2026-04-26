Amministrative 2026 | conto alla rovescia per le elezioni 585 gli aspiranti consiglieri per 20 liste a sostegno dei sei candidati a sindaco

Sono state concluse le operazioni di consegna delle liste per le elezioni amministrative del 2026. Ieri, sabato 25 aprile, si è chiuso il termine per presentare le candidature, rendendo ufficiali i nomi dei candidati che si sfideranno per ottenere un posto in consiglio comunale. In totale, sono 585 gli aspiranti consiglieri distribuiti tra 20 liste, a sostegno di sei diversi candidati alla carica di sindaco.

Il conto alla rovescia per l'appuntamento con le urne è scattato. Scaduto ieri (sabato 25 aprile) il termine per consegnare le liste, sono ufficiali, nero su bianco, i candidati che tenteranno di conquistare uno scranno a palazzo di città. Sono 585, che corrono in 20 liste, a sostegno di sei.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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