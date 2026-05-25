La cardiochirurga conferma | il cuore di Domenico Caliendo tolto quando l'altro era chiuso nel box frigo

Notizia in breve

Durante un interrogatorio, una cardiochirurga ha confermato che il cuore di un bambino è stato espiantato mentre l’organo, proveniente da Bolzano, era ancora conservato nel box frigo. La stessa ha specificato che l’intervento di rimozione è iniziato prima che il cuore venisse aperto o trasferito in sala operatoria. La testimonianza riguarda le procedure di espianto dell’organo, avvenute in un momento in cui il cuore era ancora chiuso nel contenitore.