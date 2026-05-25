La cardiochirurga conferma | il cuore di Domenico Caliendo tolto quando l'altro era chiuso nel box frigo
Durante un interrogatorio, una cardiochirurga ha confermato che il cuore di un bambino è stato espiantato mentre l’organo, proveniente da Bolzano, era ancora conservato nel box frigo. La stessa ha specificato che l’intervento di rimozione è iniziato prima che il cuore venisse aperto o trasferito in sala operatoria. La testimonianza riguarda le procedure di espianto dell’organo, avvenute in un momento in cui il cuore era ancora chiuso nel contenitore.
Emma Bergonzoni, vice di Guido Oppido, nel corso dell'interrogatorio ha confermato che le operazioni di espianto del cuore del piccolo Domenico Caliendo sono state avviate quando l'organo arrivato da Bolzano era ancora chiuso nel box frigo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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