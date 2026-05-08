Un video mostra il momento in cui il cuore di un bambino, già espiantato, viene prelevato e messo su un tavolo. Nel filmato si vede chiaramente che il box frigorifero che dovrebbe contenere il cuore donato, proveniente da Bolzano, rimane ancora chiuso. La scena solleva domande sulla tempistica dell’intervento e sulle procedure adottate durante il processo di donazione e trasporto. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso.

Quando il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo era già su un tavolo il box frigo contenente invece il cuore prelevato a Bolzano non era stato ancora aperto: è quanto si evince da uno dei video acquisiti dai carabinieri di Nas nell'ambito delle indagini della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, che vede sette medici indagati. I video fanno parte degli atti messi a disposizione degli indagati, della parte offesa, dei periti del gip e dei consulenti di parte. Nell'immagine che inquadra il cuore ancora pulsante del bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio, si possono sentire le voci di alcuni dei sanitari presenti in sala operatoria che discutono dell'apertura del frigo (non inquadrato) che contiene l'organo da trapiantare.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La morte di Domenico Caliendo, in un video si vede il cuore pulsante espiantato al bimbo ma il box frigo è ancora chiuso

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