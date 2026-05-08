In un video il cuore del piccolo Domenico Caliendo espiantato mentre il box frigo è ancora chiuso

Un video acquisito dai Nas mostra il cuore del piccolo Domenico Caliendo già espiantato, mentre i sanitari parlano dell'apertura di un box frigo che contiene l’organo destinato al trapianto. Nel filmato si sente chiaramente il momento in cui si discute di aprire il contenitore refrigerato, con le immagini che riprendono la posizione del cuore all’interno del contenitore. La registrazione si inserisce tra gli atti in fase di approfondimento investigativo.

Un video, tra gli atti acquisiti dai Nas, mostra il cuore del piccolo Domenico Caliendo già espiantato, mentre i sanitari discutono dell'apertura del box frigo che contiene il nuovo organo da trapiantare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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