La candidata del Pd Antonella Russo | Congratulazioni a Basile il risultato non ci premia
La candidata del Partito Democratico ha espresso congratulazioni a Federico Basile per il risultato ottenuto alle elezioni. Ha detto che il risultato non premia il suo partito e ha augurato buon governo alla città.
“Congratulazioni a Federico Basile per questo risultato straordinario che ha ottenuto e gli faccio i miei migliori auguri per un buon governo della città”. Con queste parole Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Messina sostenuta dal Partito Democratico, apre il suo intervento a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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