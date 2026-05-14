Giovani usati come numeri elettorali Basile mai visto in bici i programmi della Russo | unica donna candidata sindaco

Da messinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso degli anni, un'esponente politica con lunga esperienza nel Consiglio comunale ha partecipato a diversi programmi amministrativi, condividendo la scena con vari sindaci e amministrazioni. È stata presente durante le gestioni di un sindaco di centrosinistra e di quelli di centrodestra, mantenendo un ruolo stabile nel panorama politico locale. Attualmente, è l’unica donna candidata alla carica di sindaco in questa tornata elettorale.

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E' una veterana del Consiglio comunale. C'era con Renato Accorinti sindaco e con il monocolore guidato da Cateno De Luca prima e Federico Basile poi. Sempre in tutti e tre i mandati dai banchi dell'opposizione e sempre fedele al partito democratico. Antonella Russo è la candidata del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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