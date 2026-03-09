Da Pd ad Avs e Controcorrente il tavolo regionale ufficializza la candidatura di Antonella Russo

Le forze politiche del campo progressista, tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Controcorrente e +Europa, hanno confermato la candidatura di Antonella Russo a sindaca di Messina per le elezioni di maggio. La decisione è stata presa durante un incontro ufficiale del tavolo regionale, che ha sancito l’accordo tra i vari soggetti politici coinvolti.

Da Palermo l'ultimo via libera per la scelta della consigliera comunale del partito democratico: "Messina ha diritto a una politica seria" Consigliera comunale del Partito Democratico, avvocata e componente della segreteria regionale del Pd con delega a salute e sanità, Antonella Russo unisce esperienza istituzionale, competenza professionale e solidità etica. In questi anni ha praticato ascolto delle comunità, rigore nell’analisi dei problemi e concretezza nelle proposte, dimostrando capacità di sintesi e di governo. La candidatura è stata ratificata congiuntamente nei tavoli provinciale e regionale della coalizione al termine di un confronto programmatico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

