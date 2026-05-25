La Camminata Nerazzurra giunge alla sua 17ª edizione | Carnesecchi ospite speciale

A Bergamo, la 17ª edizione della Camminata Nerazzurra si svolgerà a Bolgare. La manifestazione, molto seguita dai tifosi dell’Atalanta e dalla comunità locale, prevede la partecipazione di Carnesecchi come ospite speciale. La corsa si inserisce nel calendario annuale degli eventi sportivi della zona e richiama un pubblico vario, coinvolgendo diverse fasce di età. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza indicazioni di modifiche alle modalità di svolgimento.

Bolgare. Bergamo si prepara ad accogliere la 17ª edizione della Camminata Nerazzurra, manifestazione sportiva amata dai tifosi dell’Atalanta e da tutta la comunità bergamasca. Un appuntamento ormai diventato una tradizione, nato per celebrare i grandi risultati sportivi della Dea e per condividere la passione nerazzurra in una giornata di festa, sport e solidarietà. Migliaia di persone prenderanno parte alla storica marcia non competitiva per rendere omaggio alla squadra cittadina e ringraziarla delle emozioni regalate anche nel corso dell’ultima stagione calcistica. L’evento è stato presentato lunedì 25 maggio alla Stone City di Bolgare, sponsor storico della manifestazione, che da anni ospita la conferenza stampa per il lancio della Camminata e della nuova maglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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