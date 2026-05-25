La caduta di Troia in scena nella chiesa di San Pietro a Tuscania

L'inganno del cavallo donato dai greci, la notte del massacro, la fuga di Enea: il secondo libro dell'Eneide racconta la tragica (ma leggendaria) caduta di Troia. Sabato 30 maggio, alle ore 17, nella chiesa di San Pietro di Tuscania, appassionati della mitologia, curiosi e visitatori possono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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