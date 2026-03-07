Pasqua grande attesa per XVII concerto di meditazione nella chiesa di San Pietro in Camerellis

La parrocchia di San Pietro in Camerellis annuncia il XVII concerto di meditazione, che si terrà nella chiesa locale. L’evento è previsto come parte delle celebrazioni pasquali e invita la comunità a partecipare, offrendo un momento di riflessione spirituale e musica sacra. La manifestazione ha già suscitato grande attesa tra i fedeli della zona.

La Parrocchia di San Pietro in Camerellis invita la comunità al XVII Concerto Meditazione, un appuntamento che accompagna i fedeli nel cammino verso la Santa Pasqua.L’evento si terrà domenica 29 marzo alle ore 20:30 e sarà animato dalla Schola Cantorum parrocchiale, che guiderà i presenti in un percorso di riflessione attraverso canto e musica.Durante la serata, i brani proposti aiuteranno a meditare sui misteri della vita di Cristo, quelli che la Chiesa celebra nel cuore del Triduo Pasquale. Un momento di raccoglimento, bellezza e spiritualità, pensato per prepararsi interiormente alla solennità pasquale.Un invito aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di ascolto, contemplazione e comunione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

