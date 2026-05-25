La caduta dei ‘giganti’ | Juve e Milan fuori in Champions ci va il Como! La fotografia della crisi del nostro calcio

Juve e Milan sono state eliminate, mentre il Como si è qualificato per la Champions League. La fine della stagione in Serie A mette in evidenza le difficoltà del calcio italiano. La sconfitta delle grandi e la qualificazione di una squadra di seconda fascia evidenziano i cambiamenti in atto nel campionato. La situazione riflette le criticità del sistema calcistico nazionale.

La caduta dei ‘giganti’: Juve e Milan fuori, in Champions ci va il Como! Il finale di stagione in Serie A fotografa la crisi del nostro calcio. La stagione 202526 di Serie A si è chiusa con verdetti pesantissimi nella corsa alla Champions League. L’esclusione di Juventus e Milan dalla massima competizione europea non rappresenta soltanto un fallimento sportivo per due delle grandi storiche del nostro campionato, ma diventa anche il simbolo di una crisi più ampia del calcio italiano. Una crisi che va avanti da anni e che ha trovato la sua manifestazione più evidente nella terza mancata qualificazione consecutiva dell’ Italia ai Mondiali, dopo il ko ai rigori contro la Bosnia nella finale playoff durante la gestione di Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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