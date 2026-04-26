Corsa Champions chi ci va? Il calendario a confronto per Milan Juve Roma e Como

L'ultimo turno di campionato si sta per concludere e ha quasi sancito la qualificazione del Napoli in Champions League. Nel frattempo, il Milan si trova in una posizione favorevole, mentre Juventus, Roma e Como sono ancora impegnate nelle ultime partite per definire le loro chance di accesso alla competizione europea. Il calendario delle prossime giornate potrebbe influenzare gli esiti delle squadre coinvolte, rendendo incerto il quadro finale.

Dalla conta delle squadre in lotta per un posto in Champions, ormai, si possono tagliare un paio di protagoniste. In primis perché la posizione del Napoli non è mai stata realmente in bilico e la vittoria di venerdì contro la Cremonese ha confermato che manchi ormai soltanto l'aritmetica, poi perché pure l'Atalanta - nonostante abbia una partita in meno da giocare contro il Cagliari quindi nella migliore delle ipotesi distante 7 punti dal 4° posto - si può considerare estromessa. Quindi, a questo punto, per gli ultimi due posti che garantiscono la qualificazione in Champions League restano Milan, Juve, Como e Roma. Lo 0-0 ottenuto dai rossoneri contro la Juve ha consolidato il 3° posto in classifica del Diavolo, a quota 67 a +3 proprio sui bianconeri al 4° e a +6 su Como e Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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