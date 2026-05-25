Il Como ha ottenuto la qualificazione in Champions League, mentre il Milan ha perso terreno in Serie A dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime partite. La Juventus non ha vinto le ultime due gare, rimanendo fuori dalla zona europea. La squadra lombarda ha superato le avversarie e si prepara alla fase a gironi, mentre il Milan è scivolato oltre la quarta posizione in classifica. La Juventus ha raccolto un punto nelle ultime sfide.

Da una parte la gioia infinita di una “piccola” ora diventata grande. Dall’altra lo psicodramma di una squadra che, con un harakiri incomprensibile, è scivolata fuori dalle prime quattro. Si è conclusa con il solito turbinio di emozioni la Serie A 2025-2026 di calcio, che ha visto lo storico ingresso in Champions League del Como e la clamorosa uscita di scena del Milan, la quale si è dovuta accontentare soltanto dell’Europa League. La squadra seguita da Fabregas ha coronato il sogno battendo la Cremonese, retrocessa in Serie b, con il risultato di 1-4. La compagine allenata da Massimiliano Allegri ha invece perso tra le mura amiche di San Siro l’importantissima partita contro il Cagliari, capace di vincere per 1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: il Como vola in Champions, psicodramma Milan in Serie A. Pari per la Juve

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