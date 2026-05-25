"La Bologna che ri-vorrei". Questo il nome della camminata "libera, in bianco e aperta a tutti i cittadini, al di là di ogni vessillo politico". La passeggiata sarà giovedì 28 dalle 18.30 e attraverserà 15 punti: da via Cairoli (la partenza) fino a via Ugo Bassi, passando anche per piazza dei Martiri, via Parigi e via Indipendenza. "Un unico scopo, riprenderci i nostri diritti di libertà e sicurezza, a prescindere dalle personali convinzioni politiche", spiega Pietro Casadio, tra gli organizzatori della manifestazione. Un giro pacifico tra le vie del centro storico, percorrendo alcune delle aree devastate da degrado e microcriminalità. "Non... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La Bologna che ri-vorrei’, camminata anti-degrado

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ordinanza anti-alcol e anti-degrado al Nicolosi, arriva la prima multa. Chiusa un’attivitàAl Nicolosi, quartiere di Latina, è stata applicata la prima multa prevista dall’ordinanza anti-alcol e anti-degrado firmata dalla sindaca.

Camminata e salute, bastano 1.000 passi. Benefici anti-age e contro la depressioneDue studi recenti, tra cui uno condotto in Italia, confermano i benefici della camminata quotidiana.

Argomenti più discussi: ’La Bologna che ri-vorrei’, camminata anti-degrado; Pallacanestro Cantù, il GM Giofrè si (ri)presenta: Per me una grande responsabilità, ho già parlato con Vitucci - Di Martino Cavigioli; La città che vorrei, così i giovani disegnano il futuro; Il padre dell'investitore di Modena: Vorrei chiedere scusa. Ma non ci sono parole.

Bologna è la città che non ti aspetti: ecco perché tutti la stanno riscoprendoBologna è una città che non si consuma in uno sguardo, ma si comprende camminando sotto i suoi portici, sostando in una trattoria centenaria, entrando in un cinema Liberty nascosto sotto la piazza. milanofinanza.it