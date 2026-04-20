Due studi recenti, tra cui uno condotto in Italia, confermano i benefici della camminata quotidiana. Camminare, anche limitatamente a 1.000 passi al giorno, sembra contribuire a rallentare i segni dell’invecchiamento e a ridurre i rischi di depressione. Questi risultati si aggiungono a quanto già noto sull’impatto positivo dell’attività fisica sulla salute fisica e mentale.

Camminare fa bene alla salute, quella fisica e quella psicologica, e ora arrivano nuove prove. In particolare, due studi – uno dei quali italiano – dimostrano i benefici di questo semplice gesto naturale, sia in termini di rallentamento dell’invecchiamento, sia contro la depressione. Tra le notizie positive, inoltre, c’è il fatto che per godere degli effetti benefici di una camminata b asterebbero 1.000 passi al giorno. Camminare ha un effetto anti-age. Che camminare faccia bene alla salute è ormai noto da diversi anni: aumenta l’ossigenazione, migliora la circolazione sanguigna, dunque contribuisce a ridurre la probabilità di andare incontro a malattie cardiocircolatorie.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Camminata e salute, bastano 1.000 passi. Benefici anti-age e contro la depressione

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