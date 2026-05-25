La balia | al Rouge et Noir la proiezione del film di Marco Bellocchio
Al Rouge et Noir è stata proiettata “La balia” di Marco Bellocchio, in occasione dei 100 anni dell'Istituto Luce. La rassegna, promossa da Luce Cinecittà, ha portato nei cinema italiani alcuni dei film più significativi distribuiti dall'istituto nel corso degli anni. La serata ha visto la presenza di pubblico e addetti ai lavori, in un evento che celebra la storia del cinema italiano e la lunga attività dell'ente di distribuzione.
Per festeggiare i primi 100 anni di vita dell'Istituto Luce, Luce Cinecittà riporta nei cinema italiani alcuni grandi film che hanno fatto la storia della sua distribuzione. E al Rouge et Noir è possibile apprezzare questa rassegna: un titolo per ogni mese, da ottobre 2025 a luglio 2026. Film. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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