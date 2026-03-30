Al Rouge et Noir è in programma la proiezione del film “Blow-Up”, diretto da Michelangelo Antonioni. La pellicola sarà mostrata sul grande schermo in una nuova occasione di visione. La pellicola affronta il tema della ricerca della verità, evidenziando come l’attenzione ai dettagli possa distorcere la percezione della realtà, rendendola sfocata e difficile da interpretare.

Più cerchiamo di avvicinarci alla verità, più ci soffermiamo sui dettagli, ingrandendoli, più la realtà ci appare sgranata e astratta, arrivando a perdere di significato, a mettere addirittura in dubbio se stessa. È questo il vero e proprio shock filosofico e filmico ottenuto da Michelangelo Antonioni con il suo “Blow-Up” (1966, 111 min.) una delle pellicole più importanti del cinema internazionale in quella stagione piena di fermenti creativi a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Quanto siamo lontani dal grande cinema neorealista italiano: il maestro di Ferrara ne ribalta ogni prospettiva e compie una vera e propria rivoluzione narrativa ed estetica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Al Rouge et Noir la proiezione di “Blow-Up”: il film di Michelangelo Antonioni torna sul grande schermo

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