Una turista israeliana ha prenotato un soggiorno in un agriturismo, ma il gestore ha dichiarato che l’accoglienza sarebbe stata possibile solo se avesse espresso dissenso nei confronti del primo ministro israeliano. La frase, definita dal proprietario “un’uscita un po’ goffa”, ha suscitato reazioni e polemiche sui social e tra gli utenti, portando a un dibattito sulla libertà di scelta e sui limiti dell’ospitalità in relazione a opinioni politiche.

Poggibonsi (Siena), 25 maggio 2026 – Quella che lui stesso ha definito “ un’uscita un po’ goffa, anche se dettata dal cuore”, ha sollevato e sta sollevando un autentico polverone. Anche a livello internazionale. Pietro Del Zanna, gestore dell’agriturismo Le Cantine, nella campagna di Poggibonsi, contattato da una turista israeliana su Booking.com, dopo la prenotazione ha inviato alla signora un messaggio che lei non si sarebbe mai aspettata: “Sei la benvenuta se dissenti da Netanyahu”. https:www.lanazione.itpontederacronacabambino-trafitto-chianni-m4sqixyl La turista prima ha cancellato la prenotazione, poi ha pubblicato lo scambio sui social e infine ha presentato un reclamo a Booking. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La accolgo solo se dissente da Netanyahu”: turista israeliana prenota agriturismo, bufera sulle parole del gestore

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