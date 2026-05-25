Due operazioni di mercato sono previste tra l’Inter e la Roma durante il prossimo calciomercato estivo. La Roma sta cercando di definire l’arrivo di un nuovo direttore sportivo. Non ci sono ancora dettagli sui nomi coinvolti o sulle modalità degli scambi, ma le trattative sono in corso. Le operazioni tra le due squadre si svolgeranno in modo indipendente e non sono collegate tra loro.

Si attende il nuovo Ds giallorosso Possibile doppia operazione tra Inter e Roma nell’imminente calciomercato estivo. Una doppia operazione che potrebbe essere slegata, con tempi, formule e cifre diversi. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Partiamo dalla prima, quella per Manu Kone. Il francese era ed è rimasto in cima ai desideri di Chivu: il tecnico lo ritiene perfetto per una mediana a due, dunque per il passaggio della sua Inter al 3-4-2-1. I giallorossi partono da una richiesta sui 50 milioni, richiesta che potrebbe però abbassarsi abbastanza visto che i Friedkin dovranno incassare un centinaio di milioni entro il 30 giugno per rispettare il Settlement agreement concordato con l’UEFA. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kone e non solo: due operazioni slegate tra Inter e Roma

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