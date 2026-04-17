Nelle ultime ore si sono intensificati i controlli e le operazioni di mercato da parte di alcune squadre di calcio italiane, con un focus particolare sulla rosa della Roma. Oltre al possibile trasferimento di un centrocampista francese, sono stati effettuati due blitz consecutivi che potrebbero portare a modifiche significative nella formazione. Questi eventi avvengono a poche settimane dalla fine della stagione e sembrano indicare una volontà di cambiare strategia in vista del prossimo campionato.

In uscita, il nome più caldo è quello di Alessandro Bastoni, inseguito dal Barcellona e valutato 60 milioni di euro dai nerazzurri, che in difesa perderanno anche Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Proprio il reparto arretrato sarà oggetto di un restyling completo, ma anche a centrocampo Cristian Chivu è pronto a fare una mini rivoluzione. Non a caso, ormai da settimane vi raccontiamo del ritorno di fiamma nerazzurro per Manu Koné, valutato circa 50 milioni dalla Roma. Ma il centrocampista francese non è l’unico calciatore giallorosso che stuzzica le fantasie dell’allenatore romeno. Nelle ultime ore, La Repubblica ha confermato le nostre anticipazioni sull’interesse nerazzurro per Gianluca Mancini.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo Koné, doppio blitz Inter: addio Roma senza Champions

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