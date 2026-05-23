Mercato Inter caldissimo | pronti via in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Konè e non solo…

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato dell’Inter si anima con due acquisti di alto livello previsti a centrocampo. Dopo l’apertura ufficiale delle trattative, si parla di un colpo importante che coinvolge il trasferimento di Konè e altri giocatori di rilievo. La società sta lavorando per definire gli accordi e portare a termine le operazioni nei prossimi giorni. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

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Inter News 24 Mercato Inter caldissimo: pronti via, in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ Inter  programma il proprio futuro con largo anticipo e punta a rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni internazionali. Il management nerazzurro ha individuato in  Manu Koné  e  Curtis Jones  i profili ideali per compiere il definitivo salto di qualità in Europa. I dirigenti nerazzurri stanno studiando da tempo questa doppia operazione, per aumentare l’intensità e il dinamismo della linea mediana a disposizione dello staff tecnico. Secondo quanto rivelato dalla  Gazzetta dello Sport, la strategia di mercato è già stata condivisa e pianificata all’interno del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

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