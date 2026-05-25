In una biblioteca comunale in provincia di Fermo si trova una pergamena sigillata con ceralacca, con lo stemma ancora visibile e l’inchiostro leggibile dopo secoli. Knoway Systems ha reso accessibile digitalmente questo patrimonio cartaceo italiano, facilitando la consultazione e la conservazione di documenti storici attraverso tecnologie digitali. La pergamena rappresenta uno degli esempi di come l’azienda lavori per preservare e condividere il patrimonio culturale italiano in formato elettronico.

Nella biblioteca comunale di Montegranaro, in provincia di Fermo, c’è una pergamena sigillata. Il sigillo è in ceralacca, lo stemma quasi intatto, l’inchiostro leggibile, pur a distanza di secoli. Per anni è rimasta in un cassetto, consultabile soltanto da chi sapeva della sua esistenza e aveva la possibilità di raggiungerla fisicamente. Oggi è digitalizzata, catalogata e accessibile. Chi ha deciso di far rivivere, con gli strumenti attualmente disponibili, quella pergamena? È stato il team di Knoway Systems, startup innovativa, nata come spin-off dell’università di Camerino. Il team – giovane, formato tra laboratori di ricerca e tavoli di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Knoway Systems rende vivo e accessibile il patrimonio cartaceo italiano

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