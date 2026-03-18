Nasce Budda Law | l’intelligenza artificiale che rende il diritto accessibile a tutti

Una nuova startup italiana chiamata Budda Law ha sviluppato un’intelligenza artificiale progettata per semplificare l’accesso alle consulenze legali. La piattaforma mira a rendere i servizi legali più rapidi e facilmente disponibili, eliminando alcune delle barriere tradizionali nel settore. La tecnologia si propone di cambiare il modo in cui le persone interagiscono con il diritto, offrendo strumenti più immediati e accessibili.

Il mondo del diritto entra in una nuova fase grazie all’intelligenza artificiale. Si chiama Budda Law ed è una startup italiana legal tech che punta a rivoluzionare l’accesso alla consulenza legale, rendendola più semplice, veloce e alla portata di tutti. Fondata tra Veneto e Roma da tre avvocati – Roberto Alma, Daniele Costa e Matteo Moscioni – Budda Law nasce con un obiettivo chiaro: democratizzare il diritto. La piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale per rispondere a quesiti legali, generare contratti personalizzati e fornire pareri basati su normative e giurisprudenza, offrendo risultati in pochi minuti e a costi contenuti. Alla base del sistema c’è un imponente database proprietario che raccoglie circa due milioni di sentenze, oltre a norme, modelli di atti giudiziari e contratti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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