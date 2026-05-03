Innovazione ecco il videogioco educativo che rende accessibile il Quantum Computing

Un'università italiana ha sviluppato un videogioco educativo che permette di avvicinarsi al mondo del Quantum Computing in modo interattivo. L'iniziativa mira a rendere più accessibili concetti complessi legati alla tecnologia quantistica, combinando aspetti didattici con strumenti innovativi. L’ateneo ha annunciato che questa proposta si inserisce in un progetto più ampio di integrazione tra attività accademiche, ricerca e impegni di divulgazione pubblica.

L’ Università degli Studi Guglielmo Marconi consolida il proprio posizionamento come ateneo orientato all’innovazione e alla diffusione della conoscenza, attraverso iniziative capaci di integrare didattica, ricerca e Terza Missione. In questo contesto, il Dipartimento di Scienze Ingegneristiche presenta Ondagames, spin-off dedicato allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l’obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. L’attività attualmente sviluppata dallo spin-off è rappresentata da Quantum Factory, un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Quantum Computing: Italia in corsa, svolta nel 2026 per il futuroQuantum Computing: La Svolta del 2026 e la Sfida Italiana per un Futuro Tecnologico Il quantum computing si avvicina a un punto di svolta cruciale. Leggi anche: Troppi poteri ai giganti del cloud: indagine Antitrust sul quantum computing Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Il quantum computing diventa un videogioco con UniMarconi. Da Unimarconi un videogioco educativo per rendere scienza accessibileLo spin-off del Dipartimento di Ingegneria introduce Quantum Factory per l’apprendimento dei principi del quantum computing ... dire.it Università di Padova, inaugurato il Quantum Computing Lab. Stefani: «Innovazione ai massimi livelli. Ciò che serve ai nostri giovani»PADOVA - Ricerca e sperimentazione ad alta tecnologia sono due capisaldi dell'Università di Padova che, proprio oggi, lunedì 2 marzo, ha inaugurato il Quantum Computing Lab. La nuova struttura in via ... ilgazzettino.it