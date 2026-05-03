Innovazione ecco il videogioco educativo che rende accessibile il Quantum Computing

Da ildenaro.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'università italiana ha sviluppato un videogioco educativo che permette di avvicinarsi al mondo del Quantum Computing in modo interattivo. L'iniziativa mira a rendere più accessibili concetti complessi legati alla tecnologia quantistica, combinando aspetti didattici con strumenti innovativi. L’ateneo ha annunciato che questa proposta si inserisce in un progetto più ampio di integrazione tra attività accademiche, ricerca e impegni di divulgazione pubblica.

L’ Università degli Studi Guglielmo Marconi  consolida il proprio posizionamento come ateneo orientato all’innovazione e alla diffusione della conoscenza, attraverso iniziative capaci di integrare didattica, ricerca e Terza Missione. In questo contesto, il  Dipartimento di Scienze Ingegneristiche presenta Ondagames, spin-off  dedicato allo sviluppo di soluzioni di  educational gaming, con l’obiettivo di  rendere accessibili contenuti scientifici complessi  attraverso strumenti digitali innovativi. L’attività attualmente sviluppata dallo spin-off è rappresentata da  Quantum Factory, un videogioco educativo  dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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