I Knicks sono a un passo dalle Finals dopo aver vinto la terza partita consecutiva contro i Cavaliers, portandosi sul 3-0 nella serie. Nel secondo tempo, la squadra ha preso il comando grazie a una serie di canestri decisivi e a una difesa più efficace. Dopo il pareggio segnato da Harden, i Knicks hanno risposto con un controbreak, guidati da un giocatore che ha segnato punti cruciali e ha coordinato l’attacco. La serie si conclude con questa vittoria, che mette i Knicks in una posizione favorevole.

? Punti chiave Come ha fatto New York a spezzare l'equilibrio nel secondo tempo?. Chi ha guidato la rimonta dei Knicks dopo il pareggio di Harden?. Perché la difesa di Cleveland non è riuscita a fermare Brunson?. Quale strategia deve adottare Cleveland per evitare lo sweep totale?.? In Breve Jalen Brunson segna 30 punti, Mikal Bridges 22 e Josh Hart 12 punti.. Karl-Anthony Towns registra 13 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in trasferta.. Evan Mobley chiude con 24 punti e 6 rimbalzi per i Cavaliers.. I Knicks puntano alle Finals dopo quasi trent'anni di assenza.. I New York Knicks hanno conquistato un vantaggio decisivo sul 3-0 contro i Cleveland Cavaliers nella serie delle finali di Conference all’Est, chiudendo la gara in trasferta con un netto 121-108 il 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Knicks a un passo dalle Finals: dominio sul 3-0 contro i Cavaliers

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Knicks Shock NBA World With Historic 22-Point Comeback Over Cavaliers

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Temi più discussi: I New York Knicks si portano ad un passo dalle Finals: Cavs ko anche in gara 3; Knicks implacabili a Cleveland: 3-0 nella serie e Finals a un passo; Knicks a un passo dalle Nba Finals; Playoff Nba, New York a un passo dalle Finals.

Knicks ad un passo dalle NBA Finals: Pensiamo ad un possesso alla volta x.com

[Highlight] James Harden sfrutta il fatto che Josh Hart ha 5 falli, superandolo facilmente, e segna l'And-1 dopo un fallo di Karl-Anthony Towns, riducendo il vantaggio dei Knicks a 14, con 2:15 minuti rimanenti nel tempo regolamentare (con un replay) reddit

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