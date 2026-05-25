Kimi | Russell? Ora so di poterlo battere ma tra di noi serve rispetto E per il Mondiale

Kimi Raikkonen ha dichiarato di sentirsi in grado di battere George Russell, sottolineando l’importanza del rispetto tra i due per il campionato. Nel frattempo, Antonelli ha ottenuto il suo quarto successo consecutivo in Canada, descrivendo la gara come una lotta. Ha aggiunto che lui e Russell preferiscono evitare una battaglia simile a quella tra Rosberg e Hamilton nel 2016, puntando a mantenere una buona dinamica all’interno della squadra.

Ormai è una tradizione. Dal sedile posteriore di una macchina che lo porta verso l’aeroporto di Montreal, pronto per il rientro in Italia nella notte di domenica, Kimi Antonelli si prende il tempo per metabolizzare il suo quarto successo consecutivo in Formula 1 e commentarlo al termine dei festeggiamenti con il team. Lo aveva già fatto a Suzuka, quando la vittoria non era bastata a togliergli la frustrazione di una brutta partenza. Qui però le cose sembrano essere andate meglio al via. Sei contento delle modifiche apportate per risolvere i problemi delle partenze? “Molto! Mi sono trovato davvero bene con le modifiche che abbiamo portato per migliorare questo fattore e sono contento del lavoro che ho fatto con Marcelo Martinelli (Senior Trackside Control Systems Engineer, ndr), l’ingegnere che lavora con me nella gestione di queste cose”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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