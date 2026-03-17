Un ex pilota di Formula 1 ha commentato il talento di un giovane pilota, affermando che potrebbe già ambire a un titolo mondiale. Ha aggiunto che la competizione principale si svolge tra lui e un altro pilota. Inoltre, l’ex pilota conosce da tempo un altro giovane talento, proveniente dai kart, e ritiene che con la vettura Mercedes possa avere ottime possibilità di vittoria.

Riccardo Patrese ci sta volentieri ad essere battuto. A veder superati i suoi 6 Gran Premi vinti, secondo bottino di sempre per un italiano in Formula 1, dietro solo ad Alberto Ascari (13). "Speriamo davvero che Kimi arrivi anche ben oltre — dice —. Anche perché in questo momento la situazione per lui è del tutto favorevole, nel senso che la Mercedes è talmente dominante che se batte il suo compagno di squadra vince la gara". Patrese conosce da sempre Kimi Antonelli, da quando lui e suo figlio Lorenzo erano sotto la stessa tenda del guru Dino Chiesa e correvano coi kart. E domenica ovviamente ha fatto il tifo per lui. "È stato bello vederlo vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patrese: "Kimi è un talento vero. È già da titolo mondiale. La lotta è solo tra lui e Russell"

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Così Riccardo Patrese ha dedicato un pensiero a Kimi Antonelli per il successo di oggi. Ma ricordate tutti i piloti italiani ad aver vinto un GP in F1 Facciamo un breve ripasso generale: Giuseppe Farina Alberto Ascari Luigi Fagioli Piero Taruffi Luigi Musso Gia - facebook.com facebook