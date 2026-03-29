Il Pontedera si trova in una situazione difficile dopo il pareggio a reti bianche contro il Bra, che riduce le possibilità di evitare la retrocessione. L’allenatore della squadra ha dichiarato che la responsabilità della posizione attuale è da attribuire alla propria gestione e ha sottolineato l’importanza di vincere la prossima partita contro il Carpi per continuare a sperare nella salvezza.

PONTEDERA – Il pareggio a reti bianche contro il Bra sa di condanna per il Pontedera: gli uomini di Braglia vedono ormai lo spettro della Serie D. Al termine della gara sono intervenuti il Mr del Bra Nisticò, di Faggi, Piana e Mr. Braglia. Le dichiarazioni di Nisticò. “Secondo me la partita l’ha fatta più il vento che le squadre. Sia nella prima che nella seconda frazione, chi lo ha avuto a favore è stato chiaramente privilegiato, riuscendo a gestire meglio anche la fase di possesso. Nel primo tempo siamo arrivati tantissime volte nella ‘zona assist’, ma non siamo riusciti a sfruttare il vento a favore per cambiare il match. Nella ripresa, invece, abbiamo faticato un po’ di più a uscire palla al piede perché il beneficio lo avevano loro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Braglia scuote il Pontedera: “Siamo noi ad esserci messi nei guai. Ora serve battere il Carpi per restare vivi”

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