kimi il bello della f1

Un giovane pilota sotto i vent’anni sta facendo notizia in Formula 1, stabilendo nuovi record e aprendo strade inesplorate nel campionato. Con le sue performance, sta riscrivendo la storia dello sport, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua carriera si distingue per risultati sorprendenti, che lo collocano tra i protagonisti più discussi e promettenti del momento.

La storia siamo noi, anzi è lui, quel ragazzo che deve ancora compiere vent’anni, ma sta riscrivendo il libro della Formula 1, aggiungendo record su record, arrivando ad esplorare terre mai visitate prima. Nessuno aveva mai vinto i suoi primi quattro gran premi di fila, neppure i più grandi di tutti. Kimi ha messo in fila Cina, Giappone, Miami e Canada. Un giro del mondo della felicità che dopo cinque gare lo vede in testa al campionato con 43 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra con cui aveva combattuto a lungo per trenta giri. Sorpassi e contro sorpassi, altre lamentele via radio, poi improvvisamente a Russell è andato in tilt qualcosa e George è sceso dalla sua Mercedes prendendola a pugni: «Non me ne va una giusta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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