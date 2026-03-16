Il 15 marzo 2026, durante il Gran Premio di Cina, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria che ha riportato l’Italia sul podio di Formula Uno dopo quasi vent’anni. La sua impresa ha fatto parlare di sé nel mondo del motorsport, segnando un risultato storico per il paese. Antonelli ha descritto quella giornata come la più bella della sua vita, sottolineando che si tratta solo di un inizio.

Domenica 15 marzo 2026 è una data che entra di diritto nella storia del motorsport italiano, grazie all’impresa di Kimi Antonelli che ha vinto il Gran Premio di Cina riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in Formula Uno dopo quasi vent’anni di digiuno. Il diciannovenne di Casalecchio di Reno è diventato inoltre il secondo pilota più giovane della storia a vincere un GP nella massima categoria automobilistica globale, dietro solamente a Max Verstappen. “ Il giorno più bello della mia vita. Vincere il mio primo Gran Premio è la realizzazione di uno dei miei più grandi sogni sin da quando ho iniziato a correre. Ma è solo l’inizio “,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli sogna in grande: “In Cina il giorno più bello della mia vita, ma è solo l’inizio”

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