Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima pole position e la vittoria nel suo primo Gran Premio di Formula 1. Al suo ritorno a Bologna, numerosi tifosi lo hanno accolto con entusiasmo. In un’intervista, Antonelli ha dichiarato di essere solo all’inizio e ha espresso il desiderio di conoscere una leggenda della storia della Formula 1.

Bologna, 17 marzo 2026 – Prima pole, prima vittoria in un Gran Premio. E, al ritorno a Bologna, tanta gente ad attenderlo. Giornalisti, fotografi, tifosi e tanti curiosi di scoprire l’identità di quel ragazzino dallo sguardo sereno che ha un cappellino Mercedes calato in fronte. Bravo ad affrontare le chicane e tenere a bada una Freccia d’Argento che supera i 300 orari. Altrettanto abile e disponibile a rispondere e a prestare il sorriso per decine di selfie. Kimi Antonelli: "Sorpreso dalla dedica di Sinner, Alberto Tomba? Mi piacerebbe conoscerlo" Antonelli, partiamo dal primo posto? “Lo aspettavo, lo sognavo. Ma so che si tratta solo di un inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli e lo storico trionfo in F1: “Sono solo all’inizio. Tomba? Una leggenda, sarebbe bello conoscerlo”

Articoli correlati

Kimi Antonelli: "Sorpreso dalla dedica di Sinner, Alberto Tomba? Mi piacerebbe conoscerlo"Il pilota Mercedes al Marconi dopo la vittoria in Cina: "Festeggerò con la famiglia e con gli amici".

Kimi Antonelli sogna in grande: “In Cina il giorno più bello della mia vita, ma è solo l’inizio”Domenica 15 marzo 2026 è una data che entra di diritto nella storia del motorsport italiano, grazie all’impresa di Kimi Antonelli che ha vinto il...

F1, Kimi Antonelli il più veloce dei tre giorni di test in Bahrain, tempi e risultati del Day-3

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kimi Antonelli

Temi più discussi: Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari; Kimi Antonelli, cinque cose da sapere sul pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in F1; Il record di Kimi Antonelli: in Cina diventa il più giovane di sempre a fare una pole in Formula 1; Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1.

Pagina 0 | Trionfo Kimi Antonelli, l'intervista al papà: Ecco il segreto dietro alla sua vittoriaIl primo successo in Formula 1 del pilota italiano della Mercedes raccontato dal padre, che l’ha messo sui kart quando aveva cinque anni: cos'ha detto ... corrieredellosport.it

Chi è Kimi Antonelli che dopo 20 anni ha fatto vincere l’Italia in Formula UnoROMA – A 19 anni, Kimi Antonelli è il secondo pilota più giovane ad aver vinto un Gp di Formula Uno. Primo di lui c’era stato solo Max Gerstappen a vincere nel 2016 a 18 anni e mezzo. Antonelli, invec ... dire.it

"Di ritorno a casa, in buona compagnia. Quando la squadra tiene il trofeo, ma non puoi restare senza" Kimi Antonelli - facebook.com facebook

Torna a Bologna dopo la vittoria in F1, Kimi Antonelli, che ha riportato il tricolore sul gradino più alto di una gara di Formula 1. Il 19enne ringrazia Jannik Sinner, per la dedica dopo aver conquistato il torneo Indian Wells, e racconta di aver ricevuto tra i tanti me x.com