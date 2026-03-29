Kimi Antonelli vince il GP del Giappone ed esulta come Usain Bolt | gli highlights

Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Giappone, ottenendo così il secondo successo consecutivo nel campionato di Formula 1 dopo quello in Cina. La gara si è conclusa con Antonelli che ha festeggiato in modo euforico, paragonabile a quello di un noto atleta durante una sua vittoria importante. Gli episodi principali della corsa sono stati accompagnati dalla sua esultanza.

Kimi Antonelli vince il GP del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quelli in Cina. Partito dalla pole position, il pilota italiano della Mercedes è il nuovo leader della classifica iridata. Sul podio anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, terzo con la Ferrari. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli vince il GP del Giappone ed esulta come Usain Bolt: gli highlights Articoli correlati Gp Giappone, Antonelli vince ancora. Kimi è il nuovo leader del MondialeSuzuka (Giappone) 29 marzo 2026 - È stata una gara in salita, ma la Safety Car dà una spinta al suo talento e gli permette di vincere ancora. Gp Giappone: Kimi Antonelli vince ancoraUn'altra importante vittoria per Kimi Antonelli che in Giappone taglia per primo il traguardo dopo il trionfo al Gp Cina Un’altradomencia da record... Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Antonelli-bis a Suzuka, vince ed è in testa al Mondiale! Leclerc 3° precede Russell; Kimi vince in Giappone 34 anni dopo Patrese: l'ultimo giro; Antonelli vince anche in Giappone, è il leader del mondiale; F1, Gp Giappone: Antonelli vola e vince a Suzuka, è in testa al Mondiale. Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e balza in testa al Mondiale di F1! Podio d’orgoglio per LeclercAndrea Kimi Antonelli si complica la vita con una partenza da incubo ma vince comunque per dispersione il Gran Premio del Giappone 2026, diventando il ... oasport.it F1, Kimi Antonelli da record: diventa il leader più giovane del MondialeCon una gara perfetta Andrea Kimi Antonelli fa il bis e, dopo Shanghai, vince anche il Gran Premio del Giappone di Formula 1 passando in testa al Mondiale Piloti a soli 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, bat ... sport.sky.it Kimi Antonelli fa un’altra pole position. Il 19enne pilota italiano regola Russell e Piastri. Quarto Leclerc, solo sesto Hamilton: https://fanpa.ge/zLGQ3 - facebook.com facebook Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Giappone, la sua seconda vittoria consecutiva x.com