Gp Canada contatto Antonelli-Russell in gara sprint Furia Kimi | È stato scorretto

Durante la gara sprint del GP del Canada, Andrea Kimi Antonelli e George Russell sono entrati in contatto. Antonelli ha accusato Russell di aver agito in modo scorretto durante il sorpasso. La collisione ha causato un incidente tra i due piloti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai team. La FIA sta analizzando le immagini della manovra per determinare eventuali sanzioni. La gara è proseguita senza ulteriori incidenti tra i due.

(Adnkronos) – Scintille tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell nella gara sprint di Formula 1 del Gp del Canada oggi, sabato 23 febbraio. Al sesto giro della gara, il pilota italiano ha provato il sorpasso sul compagno di squadra (in quel momento leader della gara), ma Russell lo ha accompagnato sull'erba costringendolo ad alzare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Fórmula 1: expectativa do GP + Russell x Antonelli e futuro de Verstappen | ALÉM DA VELOCIDADE

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