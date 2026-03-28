La reazione di Kimi Antonelli alla pole in Giappone spiega cos'ha di speciale | Peccato per l'errore

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026 a Suzuka. Dopo la qualificazione, il pilota ha commentato l’episodio che ha causato il suo errore in Curva 11, evidenziando la delusione per l’incidente ma senza esagerare nei festeggiamenti. La sua reazione è stata caratterizzata da un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti della prestazione.

Kimi Antonelli conquista la pole al GP del Giappone della F1 2026 a Suzuka e colpisce per la reazione a caldo: niente trionfalismi, solo lucidità e autocritica per lerrore in Curva 11. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Valentino Rossi colpito: “Ho letto chi era stato l’ultimo a fare pole, gara e giro come Kimi Antonelli”Valentino Rossi in tempi non sospetti ha predetto un futuro radioso a Kimi Antonelli. L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di... Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli a Castrezzato con Toto Wolff, il kart resta il primo amore: A Brescia un pezzo della mia vita; Kimi Antonelli è rimasto IMPRESSIONATO dalla risposta di Lewis Hamilton; Dalla vittoria di Shanghai a un regalo in scala: Kimi Antonelli riceve la sua Mercedes?AMG GT 63 fatta su misura | Quattroruote.it; Coulthard rivela perché Kimi Antonelli è scoppiato a piangere in diretta TV dopo la vittoria in Cina. Jannik Sinner conquista tutti con un messaggio affettuoso a Kimi Antonelli dopo Indian Wells.Il 15 marzo 2026 si è rivelato un giorno memorabile per lo sport italiano grazie alla straordinaria vittoria di Jannik Sinner a Indian Wells. Il giovane tennista, attualmente al numero due del mondo, ... napolipiu.com Kimi Antonelli a Castrezzato: ritorno alle origini tra kart e selfieIl vincitore del Gp in Cina di Formula 1 oggi all’Autodromo Franciacorta per seguire il suo team di kart: grande disponibilità con tutti i tifosi accorsi per salutarlo ... giornaledibrescia.it ANDREA KIMI ANTONELLI: “POLE PIÙ BELLA DI QUELLA IN CINA. IL SEGRETO UN WEEKEND PIÙ LINEARE E SENZA ERRORI HA CONSENTITO DI MIGLIORARMI” “Sicuramente questa pole è stata più bella della Cina, perché mi sentivo bene in macchi - facebook.com facebook Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com