In Formula 1, il pilota italiano della Mercedes ha conquistato la vittoria per il quarto Gran Premio consecutivo. Durante la gara, ha mantenuto la prima posizione dall'inizio alla fine, superando gli avversari in vari momenti. La sua performance ha portato il team a ottenere punti importanti in classifica. Nessun incidente ha coinvolto il pilota durante l’evento, che si è concluso con un trionfo netto. La gara si è svolta senza variazioni significative rispetto alle previsioni.

In Formula 1 il pilota italiano della Mercedes è arrivato primo per il quarto Gran Premio consecutivo, ed è saldamente in testa al Mondiale Nella tarda serata di domenica 24 maggio il pilota italiano Kimi Antonelli ha vinto a Montreal, in Canada, il quinto Gran Premio (su 22 totali) del Mondiale di Formula 1. Antonelli ha 19 anni, guida una Mercedes e questa è per lui la quarta vittoria consecutiva. Nessun pilota prima di lui aveva ottenuto di fila le sue prime quattro vittorie in Formula 1 (Mika Häkkinen e Damon Hill si erano fermati a tre). In partenza a passare in testa è stato Lando Norris della McLaren, partito in terza posizione e campione mondiale in carica, ma ben presto la scena se la sono presa le due Mercedes, anche perché Norris aveva gomme pensate per una gara bagnata, ma la pioggia non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Kimi Antonelli ha vinto ancora

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