Gian Carlo Minardi | Kimi Antonelli ha fatto un capolavoro Ha tutto per trionfare ancora

Gian Carlo Minardi ha commentato la vittoria di Kimi Antonelli in Cina, definendola un vero capolavoro. Minardi ha affermato che il pilota ha tutte le qualità per ottenere altri successi. La vittoria è avvenuta ieri e ha suscitato entusiasmo tra gli italiani, con Minardi tra quelli che hanno manifestato maggiore soddisfazione.

Bologna, 16 marzo 2026 – Di tutti gli italiani che ieri hanno esultato per la vittoria di Kimi Antonelli in Cina, ce ne è sicuramente uno che lo ha fatto con più soddisfazione degli altri: Gian Carlo Minardi. È infatti merito dell’ ex patron della scuderia di Faenza, e di suo figlio Giovanni, se Antonelli ha potuto intraprendere la carriera da pilota professionista. “Una domenica di grande felicità – commenta Minardi – per l’automobilismo italiano e per chi da anni si occupa e ha cura di questo sport”. Quando e come avete scoperto Antonelli? “Nel 2016 a un camp di superkart a Sarno organizzato dalla federazione. Mio figlio Giovanni mi ha spinto a credere in lui fin da subito”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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