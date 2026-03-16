Il 15 marzo 1998 Alberto Tomba vinse la sua ultima gara, mentre ieri Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima vittoria. Alberto Tomba, originario di Bologna, è considerato una leggenda dello sport, e ha recentemente espresso il suo apprezzamento per Kimi Antonelli, giovane pilota che ha già conquistato il suo primo successo in pista.

Alberto Tomba, il ragazzo di Bologna che ha fatto impazzire tutti diventando una leggenda dello sport, è un vero fan di Kimi Antonelli. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato dopo la vittoria del pilota italiano al Gran Premio di Cina. Si parte da una circostanza particolare che li lega « Il 15 marzo del 1998 a Crans Montana conquistavo lo slalom speciale di Coppa del Mondo. Era la mia ultima vittoria. Ventotto anni dopo Kimi ottiene la sua prima. Una bella storia no?». Lei tifa Ferrari? «Certo, ma è bello vedere di nuovo un italiano, anzi un bolognese, che vince in Formula 1. Diciamo che aspettando un ritorno alla vittoria delle Ferrari mi godo quella di Kimi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tomba e Antonelli, il 15 marzo del 98 Alberto vinceva la sua ultima gara e proprio ieri Kimi ha vinto la sua prima

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