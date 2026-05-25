Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel campionato mondiale di Formula 3, rafforzando la sua posizione in classifica generale. Durante l’ultima gara, il pilota italiano ha mantenuto un vantaggio consistente sugli avversari e ha dichiarato di aver acquisito maggiore fiducia nelle proprie capacità. Antonelli ha anche affermato di credere di poter battere altri piloti di rilievo, incluso un concorrente noto per la sua velocità.

Parla il pilota italiano di F1. Lo sportivo del momento, al mondo e insieme a Jannik Sinner, è Kimi Antonelli. Il bolognese è leader della classifica di F1 e nella notte ha conquistato il quarto successo consecutivo in Canada. Ne ha parlato a Corriere della Sera dopo la gara, in viaggio verso l’aeroporto. Ripensando alle sue prime due stagioni, Antonelli spiega che il vero cambiamento è arrivato grazie all’esperienza accumulata in un solo anno: «L’anno scorso è come se avessi fatto tre anni in uno». I momenti difficili e quelli positivi, racconta, gli hanno insegnato molto e oggi si sente «più tranquillo, più in controllo della situazione e più consapevole del mio potenziale». 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Kimi Antonelli domina il Mondiale: «Ora so di poter vincere e battere Russell»

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KIMI ANTONELLI BAMBINO: IL MIO SOGNO E' LA FORMULA 1

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Kimi: "Russell? Ora so di poterlo battere, ma tra di noi serve rispetto. E per il Mondiale..."Kimi Raikkonen ha dichiarato di sentirsi in grado di battere George Russell, sottolineando l’importanza del rispetto tra i due per il campionato.

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Temi più discussi: La quarta vien da sé, Antonelli domina anche a Montreal: è un poker leggendario; Formula 1, in Canada la Mercedes domina: Antonelli comanda le prove libere, Russell le qualifiche sprint; F1, GP Canada: Antonelli e Russell, 30 giri di puro spettacolo; F1 GP Canada 2026, risultati FP1: Kimi Antonelli vola, Mercedes domina a Montreal.

BANG, BANG, BANG, BAAAAAANGGGG, SONO QUATTRO DI FILAAAAAA!!! Implacabile Kimi #Antonelli , che domina il #CanadianGP e da uno strappo al mondiale sfruttando il ritiro di Russell . Male anche le McLaren, e allora Lewis #Hamilton chi x.com

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