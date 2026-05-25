Un missile Oreshnik ha colpito un obiettivo a Kiev, provocando danni e allarme tra le autorità europee. Parigi e Berlino hanno definito l’attacco una minaccia diretta, temendo un’escalation del conflitto. Le forze ucraine hanno confermato il lancio, ma non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o danni. Le autorità europee monitorano la situazione, preoccupate che questa azione possa portare a una escalation militare più ampia.

? Punti chiave Come può il nuovo missile Oreshnik superare le difese attuali?. Perché Parigi e Berlino considerano questo attacco una minaccia diretta?. Quali sono le reali capacità distruttive della combinazione missili e droni?. Come reagirà l'Europa al ricatto tecnologico esercitato da Mosca?.? In Breve Impiego di 90 missili e 600 droni contro obiettivi strategici e civili a Kiev.. Incendio devastante in un centro commerciale della capitale ucraina dopo il raid.. Parigi e Berlino analizzano l'impatto tecnologico del nuovo vettore balistico Oreshnik.. Obiettivo russo testare la tenuta politica della coalizione guidata da Bruxelles.. Novanta missili e seicento droni hanno colpito Kiev nelle ultime ore, provocando un devastante incendio in un centro commerciale della capitale ucraina dopo l’impiego del super-missile russo Oreshnik. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev, raid con missile Oreshnik: l’Europa teme un’escalation

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Russia hits Ukraine with rarely-used Oreshnik missile in fresh strikes | BBC News

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