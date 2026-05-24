Kiev attacco con missile Oreshnik | una vittima e 40 feriti

Notizia in breve

Un missile di tipo Oreshnik ha causato una vittima e 40 feriti in un attacco contro Kiev. La testata frammentata del missile consente di colpire più obiettivi contemporaneamente, rendendo inefficaci le difese aeree della zona. La frammentazione dispersa le schegge su un'area ampia, aumentando il numero di bersagli colpiti. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente nella regione, senza che siano stati ancora comunicati dettagli sul numero esatto di obiettivi colpiti o sulla natura delle vittime.