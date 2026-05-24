Kiev attacco con missile Oreshnik | una vittima e 40 feriti
Un missile di tipo Oreshnik ha causato una vittima e 40 feriti in un attacco contro Kiev. La testata frammentata del missile consente di colpire più obiettivi contemporaneamente, rendendo inefficaci le difese aeree della zona. La frammentazione dispersa le schegge su un'area ampia, aumentando il numero di bersagli colpiti. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente nella regione, senza che siano stati ancora comunicati dettagli sul numero esatto di obiettivi colpiti o sulla natura delle vittime.
? Punti chiave Come fa il missile Oreshnik a colpire 40 zone contemporaneamente?. Perché la frammentazione della testata rende inutilizzabili le difese aeree?. Quali sono i dettagli tecnici delle 36 subtestate esplose su Kiev?. Come cambierà la strategia di protezione civile dopo questo attacco?.? In Breve Oltre 40 edifici danneggiati in tutta la capitale ucraina secondo Tkachenko.. Missile si divide in 36 cariche distinte per massimizzare l'area d'impatto.. Precedenti attacchi Oreshnik registrati a Dnepr il 21 novembre 2024 e Leopoli il 9 gennaio 2026.. Soccorritori gestiscono emergenze simultanee in decine di siti colpiti dalla pioggia di subtestate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ataque con misil Oréshnik congela a Kiev | EL TIEMPO
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