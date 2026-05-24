Un attacco russo su Kiev questa notte ha provocato un morto e almeno quaranta feriti. Le forze russe hanno lanciato diversi missili, tra cui uno di tipo Oreshnik, che può trasportare testate nucleari. Il presidente del paese ha condannato l’attacco, mentre i leader di alcuni paesi europei hanno espresso condanna pubblica dell’azione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni alle infrastrutture o obiettivi specifici colpiti.

E' di un morto e almeno quaranta feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Si registrano danni agli edifici in numerose zone della città. Secondo il capo dell'Agenzia di polizia metropolitana di Kiev Timur Tkachenko, al momento si contano "più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati. Il numero delle vittime è in fase di accertamento. Secondo i dati preliminari, una persona è purtroppo deceduta a causa dei bombardamenti russi. Altre 20 persone sono rimaste ferite. Tutte stanno ricevendo assistenza medica qualificata". La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, contro l'Ucraina durante massicci e mortali bombardamenti notturni, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Raid russi su Kiev, Zelensky: "Anche un missile Oreshnik che porta testate nucleari". Condanna di Meloni e Macron

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Russia Blows Kyiv Again; President Zelenskyy Warns Use Of Hypersonic Oreshnik Missile

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