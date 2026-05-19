Formazione Frappelli Knowhoworg | Investiamo 15 milioni a Milano

Un progetto di formazione incentrato sull’innovazione digitale è stato annunciato a Milano, con un investimento di 15 milioni di euro. L’iniziativa è stata avviata da un team che si definisce frutto di un’esperienza decennale, portata avanti da un uomo e sua moglie. La presentazione è avvenuta in data 19 maggio, con dettagli sulla nascita e sui fondatori del progetto, che si propone di sviluppare competenze nel settore tecnologico attraverso programmi di formazione dedicati.

Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Knowhow.org nasce da un'esperienza decennale ed è un progetto portato avanti da me e mia moglie. Siamo una piattaforma integrata, il che significa che uniamo servizi e infrastrutture, offrendo al mondo dell'accademia statunitense la possibilità di interconnettersi con il tessuto sociale ed economico locale, dall'industria alla finanza, fino all'arte. Questa nuova struttura che abbiamo realizzato a Milano è il frutto di un investimento pianificato e costruito nel tempo. Abbiamo investito 15 milioni di euro su questo territorio perché Milano ci ha offerto quelle basi e quel Dna che ci consentiranno, in futuro, di scalare i nostri progetti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formazione, Frappelli (Knowhow.org): "Investiamo 15 milioni a Milano"

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