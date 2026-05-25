Kate Middleton i look estivi più belli | l’elegante trucco contro il caldo
Kate Middleton ha sfoggiato alcuni dei look estivi più eleganti, combinando abiti leggeri e accessori raffinati. Ha optato per trucchi naturali e freschi per affrontare il caldo, mantenendo un aspetto curato e sobrio. La duchessa ha scelto tonalità chiare e tessuti leggeri, adatti alle alte temperature, senza rinunciare allo stile. Le sue scelte di moda sono state apprezzate per semplicità e raffinatezza, dimostrando come mantenere un aspetto impeccabile anche nelle giornate più calde.
Ci vuole un’eleganza fuori dal comune per essere chic anche quando il termometro segna temperature estreme. Mantenere l’aplomb nel caldo cocente delle città d’estate è difficile, ma Kate Middleton ci arriva in soccorso. La Principessa, perfetta in ogni stagione, ci insegna i trucchi per sopravvivere all’afa senza rinunciare allo stile: ecco i suoi look estivi più belli, e tutti facilmente replicabili. Kate Middleton, elegante anche in estate. Si può continuare a vestirsi come una Principessa, nel pieno rispetto del protocollo Reale, pur trovandosi su un’isola caraibica, con il sole a picco e l’umidità che avanza? Certo che sì, basta scegliere il tessuto giusto. 🔗 Leggi su Dilei.it
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