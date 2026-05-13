Oggi a Reggio Emilia, la principessa del Galles ha visitato alcuni asili e scuole d’infanzia, riprendendo il suo tour dopo aver avuto un problema di salute. La sua visita si svolge in un contesto di eventi ufficiali e riguarda strutture considerate tra le più apprezzate del settore in città. La giornata è iniziata con incontri nelle strutture e prosegue con altre tappe legate all’educazione e alla prima infanzia.

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Gli asili “più belli del mondo” e le scuole d’infanzia di Reggio Emilia sono il cuore della prima, storica, visita ufficiale in Italia della principessa del Galles, Catherine Elizabeth Middleton. Si tratta del primo viaggio internazionale della futura regina consorte d’Inghilterra dopo la sua malattia. Kate si fermerà in città oggi e domani per approfondire la filosofia educativa del Reggio Approach, che ha reso celebre e studiata questa piccola città nel cuore della Pianura Padana in tutto il mondo. Una scelta anche simbolica per Kate, madrina nel Regno Unito di una campagna per la promozione dell’educazione dei bambini fin dalla primissima infanzia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton oggi a Reggio, riparte dagli asili “più belli del mondo” dopo la malattia

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