La principessa del Galles è arrivata a Reggio Emilia per una visita ufficiale, la prima all’estero dopo aver annunciato di aver terminato il ciclo di trattamenti contro il cancro. Durante il soggiorno, ha visitato alcuni asili locali, definendoli tra i più belli del mondo. La visita si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diverse autorità regionali e rappresentanti delle strutture educative.

La principessa del Galles Catherine Elizabeth Middleton è a Reggio Emilia per quella che rappresenta la prima visita ufficiale all’estero dopo l’annuncio di remissione dal cancro che l’aveva costretta a una pesante chemioterapia nel 2024. Una scelta simbolica e significativa: tra tutti i luoghi del mondo, Kate ha scelto proprio l’Italia, e in particolare una piccola città della Pianura Padana, per riprendere i suoi impegni internazionali. Il viaggio, che si concluderà domani 14 maggio, è dedicato all’approfondimento del Reggio Emilia Approach, il metodo educativo che ha reso questa città celebre in tutto il mondo. Si tratta di una filosofia...🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Kate Middleton sceglie Reggio Emilia per il ritorno: “Gli asili più belli del mondo”

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