Karmon | la strategia di Netanyahu favorirebbe l’egemonia di Erdogan

Notizia in breve

Secondo un'analisi, la strategia del governo israeliano potrebbe rafforzare la posizione di Ankara nella regione. La crescente pressione e le azioni di Israele sono viste come fattori che potrebbero indebolire l’Iran, consentendo alla Turchia di espandere la propria influenza. La dinamica tra questi Paesi è al centro di un dibattito sulle possibili conseguenze geopolitiche, senza che siano stati formulati commenti ufficiali o conclusioni definitive.