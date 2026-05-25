Karmon | la strategia di Netanyahu favorirebbe l’egemonia di Erdogan
Secondo un'analisi, la strategia del governo israeliano potrebbe rafforzare la posizione di Ankara nella regione. La crescente pressione e le azioni di Israele sono viste come fattori che potrebbero indebolire l’Iran, consentendo alla Turchia di espandere la propria influenza. La dinamica tra questi Paesi è al centro di un dibattito sulle possibili conseguenze geopolitiche, senza che siano stati formulati commenti ufficiali o conclusioni definitive.
? Domande chiave Come può l'escalation di Netanyahu favorire il potere di Erdogan? Perché l'indebolimento dell'Iran apre la strada all'egemonia turca? Cosa accadrà ai flussi energetici europei con il controllo di Ankara? Chi trarrà il massimo vantaggio geopolitico dai nuovi conflitti mediorientali??? In Breve Analisi del ricercatore Karmon dell'Università Reichman sulle dinamiche regionali. Indebolimento dell'Iran favorisce il controllo turco sulle rotte energetiche . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Iran, Erdogan: "Terrore di Netanyahu minaccia la pace globale"Il presidente turco ha commentato la situazione attuale durante un discorso nel giorno di Eid-al-Fitr, dichiarando che il timore legato a una figura...
L’azzardo di Netanyahu e il blocco di Hormuz. La strategia della terra bruciata contro la tregua di IslamabadNelle ultime ore, i raid israeliani in Libano hanno provocato la morte di 17 civili a Beirut, aggiungendosi a un’altra giornata di violenza nella...
Trump, pubblicata la Strategia di Difesa: alleati più soli e la Russia diventa gestibile. Ecco cosa dice il PentagonoNella Strategia di Difesa Nazionale (NDS) del 2026 di 34 pagine pubblicata dal Pentagono, la prima dal 2022, sotto l’allora presidente Joe Biden, gli Usa esortano gli alleati a prendere il controllo ... ilfattoquotidiano.it
La nuova strategia di Difesa degli Stati Uniti: priorità assoluta il territorio nazionaleGli Stati Uniti daranno la priorità alla difesa del territorio nazionale e al contenimento nei confronti della Cina, fornendo al contempo un supporto più limitato agli alleati in Europa e altrove. rainews.it