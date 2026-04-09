L’azzardo di Netanyahu e il blocco di Hormuz La strategia della terra bruciata contro la tregua di Islamabad

Nelle ultime ore, i raid israeliani in Libano hanno provocato la morte di 17 civili a Beirut, aggiungendosi a un’altra giornata di violenza nella regione. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti, con accuse di azioni militari che colpiscono obiettivi civili e alimentano un clima di instabilità. La strategia adottata sembra puntare a una pressione politica e militare, lasciando poche speranze di una tregua immediata.

La carneficina consumata ieri in Libano e i nuovi raid israeliani, che proprio oggi hanno ucciso altre 17 persone a Beirut, demoliscono la narrazione di una guerra chirurgica, rivelando la natura di una scommessa politica giocata interamente sulla pelle dei civili. Il bilancio delle ultime ventiquattro ore, con oltre trecento vittime e mille feriti tra le macerie della capitale e dei villaggi a Nord della città, conferma un’accelerazione calcolata. Benjamin Netanyahu intende saturare il campo di battaglia prima che il vertice di sabato a Islamabad possa imporre un nuovo equilibrio diplomatico. Israele dice no alla diplomazia. Netanyahu agisce nel solco di una convinzione secondo cui continuare la guerra contro Hezbollah, la milizia filoiraniana, sia più cogente di qualsiasi impegno diplomatico. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - L’azzardo di Netanyahu e il blocco di Hormuz. La strategia della terra bruciata contro la tregua di Islamabad L’azzardo di Usa e Iran per forzare la pace: la minaccia dell’invasione di terra se fallisce la trattativa a IslamabadDa una parte, l’avvio di colloqui mediati dal Pakistan per trovare un’intesa che porti alla fine del conflitto. Iran, pipeline e corridoio Imec: la strategia del Golfo per aggirare il blocco a Hormuz(Adnkronos) – La minaccia di un controllo iraniano prolungato sullo Stretto di Hormuz sta spingendo i Paesi del Golfo a riesaminare i piani, finora... Temi più discussi: Se l’azzardo di Netanyahu tiene in scacco Trump; Trump all'angolo può tentare l'azzardo, ma l'Iran resiste più del previsto con missili e lanciatori; L’azzardo di Netanyahu e il blocco di Hormuz. La strategia della terra bruciata contro la tregua di Islamabad; Entebbe, dentro il blitz: il racconto di Iddo Netanyahu. Israele, l’ultimo azzardo di Netanyahu: un’altra guerra per restare in sellaAMMAN – un colpo al cuore del nemico più odiato, quello di cui da anni predica la necessità che venga annientato. Un colpo al fantasma che dal 1996, l’inizio della sua lunga strada da primo ministro, ... repubblica.it Yair Lapid attacca Netanyahu: L’accordo con l’Iran è il più grande disastro politico della storia di IsraeleYair Lapid, leader dell'opposizione in Israele, attacca Netanyahu dopo l'annuncio di cessate il fuoco di due settimane. Un disastro politico L'articolo Yair Lapid attacca Netanyahu: L’accordo con l ... msn.com Israele ha ufficialmente aperto il dialogo con il Libano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’avvio di negoziati diretti tra i due Paesi, spiegando di aver dato istruzioni per partire il prima possibile. Sul tavolo ci sono due temi centrali: il disarmo di Hezbollah - facebook.com facebook IL CAPOLAVORO DI TRUMP E NETANYAHU L' #Iran ha dichiarato che qualsiasi petroliera di passaggio deve inviare un'e-mail indicando il proprio carico, dopodiché l'Iran le informerà del pedaggio da pagare in criptovalute. Le navi hanno pochi secondi per x.com